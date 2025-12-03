ВЦИОМ рассказал, сколько россиян верят в существование тайных организаций

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Четверо из десяти россиян (40%) верят в существование тайных организаций, 46% не верят в это, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на сайте.
При этом в тайные организации, скрыто управляющие ходом событий в стране и во всем мире, верит каждый второй опрошенный (50%) поколения застоя (рожденные с 1948 по 1967 годы).
В то же время у большинства респондентов (85%) никогда не возникало ощущения, что их поведением управляют некие тайные силы, тогда как в 1992 году этого чувства не испытывали 48% россиян, а 36% чувствовали, что ими что-то управляет.
Согласно результатам опроса, сегодня 63% респондентов уверены, что прежде всего поведением людей управляют воля и разум, 10% — что судьба, 9% — что объективные законы, а 5% — что случай.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен с 11 октября 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.