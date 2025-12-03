Путин выступит на форуме «Мы вместе» и пообщается с волонтерами

«Сегодня международный день инвалидов, и в том числе по этому случаю Путин примет участие в церемонии награждения победителя в номинации “Волонтер года 2025”. Церемония пройдет в рамках международной премии “Мы вместе”. Путин пообщается сегодня с волонтерами, поучаствует в этом международном форуме. Он наградит победителей в номинации “Волонтер года” в рамках этой премии», — сказал Песков журналистам.