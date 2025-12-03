Ричмонд
Весной возобновятся прямые перелёты из Калининграда в Турцию

Рейсы будут выполняться с апреля по ноябрь.

Источник: Клопс.ru

Из Калининграда возобновят прямые рейсы в Анталью. Об этом «Клопс» рассказал директор турфирмы «Бюро путешествий» Сергей Нисневич.

На воздушную линию возвращается турецкая авиакомпания Southwind Airlines. По информации туроператора, выставившего полётную программу, все санкции и ограничения с данной авиакомпании сняты. Рейсы будут выполняться с 26 апреля по ноябрь.

Раннее бронирование уже открыто. Например, недельный тур на майские каникулы с вылетом 8-го числа в отель категории 5 звёзд с питанием ultra all inclusive сейчас стоит 124 тысячи рублей на двоих, поездка с ребёнком обойдётся ещё в 36 тысяч.

«Получается около 62 тысяч на взрослого за неделю с перелётом, проживанием, питанием и трансфером», — уточняет собеседник «Клопс». Речь идёт только о пакетных турах: приобрести отдельно билет на рейс нельзя.

Из международных направлений у калининградцев пока остаются только Турция и Египет. Другие рейсы, по словам эксперта, пока не планируются.

После того как в 2024 году прямые рейсы Southwind Airlines из Калининграда в Турцию отменили, туроператоры начали искать альтернативные варианты перевозки.