В школе № 26 Иркутска появилась мемориальная доска участнику СВО

Михаил учился в этой школе, был отличником, активистом и незаменимым игроком футбольной команды. После службы в армии он женился, вместе с супругой воспитывал сына. «За ленточку» отправился в 2022 году в рамках частичной мобилизации. Пал при выполнении боевого задания 30 марта 2023 года.