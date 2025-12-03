В школе № 26 Иркутска появилась мемориальная доска участнику СВО

В Иркутске на здании средней школы № 26 открыли мемориальную доску выпускнику Михаилу Зуеву, погибшему в зоне проведения специальной военной операции. Ему был посмертно присвоен орден Мужества. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
Михаил учился в этой школе, был отличником, активистом и незаменимым игроком футбольной команды. После службы в армии он женился, вместе с супругой воспитывал сына. «За ленточку» отправился в 2022 году в рамках частичной мобилизации. Пал при выполнении боевого задания 30 марта 2023 года.
Михаил является примером мужества и патриотизма. В школе также хранят память о Герое Советского Союза Аркадии Судареве, чье имя она носит. Отметим, что во время войны в этом здании располагался госпиталь.
