Дмитриев вновь переизбран ректором НГТУ

Сергей Дмитриев вновь избран на должность ректора Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщается в его телеграм-канале. Процедура выборов прошла в рамках конференции трудового коллектива вуза. В мероприятии принял участие замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян. Он подчеркнул значимую роль НГТУ в развитии научного потенциала и промышленного сектора региона. В своем обращении Дмитриев выразил признательность преподавателям, сотрудникам, административному персоналу и студентам за оказанное доверие и поддержку.

«Впереди новые задачи, победы и проекты», — отметил он, подводя итоги состоявшихся выборов.

Добавим, что Сергей Дмитриев возглавляет «политех» с 2011 года.

Ранее сообщалось, что Георгий Жданкин назначен и.о. ректора Нижегородского агротехнологического университета.

Напомним также, что в августе 2025 года НГЛУ имени Н. А. Добролюбова возглавил Никита Авралев.