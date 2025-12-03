Дмитриев вновь переизбран ректором НГТУ

Об этом сообщается в его телеграм-канале. Процедура выборов прошла в рамках конференции трудового коллектива вуза. В мероприятии принял участие замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян. Он подчеркнул значимую роль НГТУ в развитии научного потенциала и промышленного сектора региона. В своем обращении Дмитриев выразил признательность преподавателям, сотрудникам, административному персоналу и студентам за оказанное доверие и поддержку.
«Впереди новые задачи, победы и проекты», — отметил он, подводя итоги состоявшихся выборов.
Добавим, что Сергей Дмитриев возглавляет «политех» с 2011 года.
Ранее сообщалось, что Георгий Жданкин назначен и.о. ректора Нижегородского агротехнологического университета.
Напомним также, что в августе 2025 года НГЛУ имени Н. А. Добролюбова возглавил Никита Авралев.