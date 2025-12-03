«Часть интерьера оставят нетронутой». В Минске реставрируют один из самых старых загсов

Сейчас завершаются работы по демонтажу, сняты потолки, двери, старые плитка и штукатурка, разобрали инженерные коммуникации. При демонтаже на реставрацию отправили три большие люстры, деревянные резные двери, декоративные зеркала и некоторые иные элементы. А знаменитые декоративные панно восстановят непосредственно на объекте. Также при ремонте сохранят и уникальные мозаичные витражи.