«Часть интерьера оставят нетронутой». В Минске реставрируют один из самых старых загсов

В Минске начали реконструировать Дворец гражданских обрядов, сообщили в «Минскстрое».
Реконструкции подвергнется Дворец гражданских обрядов, который располагается на первом этаже жилого дома на улице Коммунистической, 8.
Проект предусматривает, что историко-культурное здание, построенное в 1957 году, обретет современный облик, сохранив уникальные детали. Реконструкция включает моменты реставрации с консультациями ученых.
Сейчас завершаются работы по демонтажу, сняты потолки, двери, старые плитка и штукатурка, разобрали инженерные коммуникации. При демонтаже на реставрацию отправили три большие люстры, деревянные резные двери, декоративные зеркала и некоторые иные элементы. А знаменитые декоративные панно восстановят непосредственно на объекте. Также при ремонте сохранят и уникальные мозаичные витражи.
Еще решено сохранить нетронутым оригинальный паркет в залах торжеств, его отшлифуют и покроют лаком. Окна заменят на новые, но аутентичные.
Ремонт включает замену сантехнических и электромонтажных коммуникаций, установку новых воздуховодов и звукоизоляцию теплопункта в подвале. Будет устроен дополнительный вход. К середине декабря начнутся отделочные работы.
Ремонт загса будет включать элементы реконструкции. Фото: «Минскстрой».
Также проект предусматривает небольшую перепланировку: часть дверей уберут, а комнаты жениха и невесты станут более просторными. А для свадебных церемоний оборудуют два зала: большой и малый, которые осовременят.
Еще будет создана безбарьерная среда для маломобильных граждан. И появится новая система контроля доступа, «Электронная очередь» и современная акустика.
Планируется преобразить и прилегающую территорию. Тротуарную плитку заменят, крыльцо облицуют, организуют гостевую парковку на пять авто.
