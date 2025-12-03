Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Часть интерьера оставят нетронутой». В Минске реставрируют один из самых старых загсов

В Минске изменят загс, который находится на первом этаже жилого дома.

Источник: Комсомольская правда

В Минске начали реконструировать Дворец гражданских обрядов, сообщили в «Минскстрое».

Реконструкции подвергнется Дворец гражданских обрядов, который располагается на первом этаже жилого дома на улице Коммунистической, 8.

Проект предусматривает, что историко-культурное здание, построенное в 1957 году, обретет современный облик, сохранив уникальные детали. Реконструкция включает моменты реставрации с консультациями ученых.

Сейчас завершаются работы по демонтажу, сняты потолки, двери, старые плитка и штукатурка, разобрали инженерные коммуникации. При демонтаже на реставрацию отправили три большие люстры, деревянные резные двери, декоративные зеркала и некоторые иные элементы. А знаменитые декоративные панно восстановят непосредственно на объекте. Также при ремонте сохранят и уникальные мозаичные витражи.

Еще решено сохранить нетронутым оригинальный паркет в залах торжеств, его отшлифуют и покроют лаком. Окна заменят на новые, но аутентичные.

Ремонт включает замену сантехнических и электромонтажных коммуникаций, установку новых воздуховодов и звукоизоляцию теплопункта в подвале. Будет устроен дополнительный вход. К середине декабря начнутся отделочные работы.

Ремонт загса будет включать элементы реконструкции. Фото: «Минскстрой».

Также проект предусматривает небольшую перепланировку: часть дверей уберут, а комнаты жениха и невесты станут более просторными. А для свадебных церемоний оборудуют два зала: большой и малый, которые осовременят.

Еще будет создана безбарьерная среда для маломобильных граждан. И появится новая система контроля доступа, «Электронная очередь» и современная акустика.

Планируется преобразить и прилегающую территорию. Тротуарную плитку заменят, крыльцо облицуют, организуют гостевую парковку на пять авто.

Тем временем новогодняя елка установлена на одной из станций минского метро.