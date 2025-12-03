В Уфе врачи прооперировали пациента с жуткой травмой языка

Как сообщили в пресс-службе минздрава РБ, орган значительно увеличился в размерах, его подвижность была резко ограничена, а цвет стал синюшным, что свидетельствовало о нарушении кровоснабжения и продолжающемся внутреннем кровоизлиянии. Изначальные попытки остановить кровотечение с помощью консервативной терапии и традиционной хирургической операции по ушиванию раны не смогли обеспечить стойкой остановки кровотечения. Консилиум врачей принял решение о применении эндоваскулярной эмболизации сосудов языка. Операция была проведена в условиях отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения.