В Уфе врачи прооперировали пациента с жуткой травмой языка

Как сообщили в пресс-службе минздрава РБ, орган значительно увеличился в размерах, его подвижность была резко ограничена, а цвет стал синюшным, что свидетельствовало о нарушении кровоснабжения и продолжающемся внутреннем кровоизлиянии. Изначальные попытки остановить кровотечение с помощью консервативной терапии и традиционной хирургической операции по ушиванию раны не смогли обеспечить стойкой остановки кровотечения. Консилиум врачей принял решение о применении эндоваскулярной эмболизации сосудов языка. Операция была проведена в условиях отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения.
В ведомстве пояснили суть метода: через небольшой прокол в артерии хирурги под рентгенологическим контролем подводят микрокатетер непосредственно к источнику кровотечения и «закупоривают» его специальными материалами. Результатом стала не только успешная остановка кровотечения, но и полное восстановление подвижности языка и речи пациента.
Вскоре его выписали, дальше пациент будет наблюдаться у хирурга-стоматолога по месту жительства.
«Этот инновационный и крайне сложный медицинский прецедент открыл новую страницу в развитии рентгенохирургических технологий региона, демонстрируя высокий уровень профессионализма и технической оснащенности местных специалистов», — подчеркнули в минздраве РБ.
