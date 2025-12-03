Песков допустил посещение иностранными журналистами Красноармейска

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Посещение иностранными журналистами Красноармейска и Купянска может быть организовано при необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил иностранных журналистов убедиться, кто реально контролирует Красноармейск, а также посетить Купянск. Он подчеркнул, что Россия готова провести по всем кварталам Красноармейска журналистов, в том числе западных.
«Желающие это могут сделать, это при необходимости могут быть организованы такие посещения. Тем более, представители наших СМИ там работают, продолжают работать, несмотря, конечно, на достаточно большую опасность. Пока нам неизвестно о каких-то желающих, но мы не сомневаемся, что со временем они появятся», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю об откликах от иностранных СМИ поехать в Красноармейск и Купянск.