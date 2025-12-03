Песков допустил посещение иностранными журналистами Красноармейска

«Желающие это могут сделать, это при необходимости могут быть организованы такие посещения. Тем более, представители наших СМИ там работают, продолжают работать, несмотря, конечно, на достаточно большую опасность. Пока нам неизвестно о каких-то желающих, но мы не сомневаемся, что со временем они появятся», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю об откликах от иностранных СМИ поехать в Красноармейск и Купянск.