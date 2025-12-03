Ричмонд
Белорусов ждет преждевременная весна: в страну идет аномальное потепление

В начале недели в Беларусь пришёл затяжной серый фронт, но уже сейчас синоптическая картина разворачивается так, что страну накрывает нетипичное для декабря тепло.

Источник: Смартпресс

Главным погодным сюжетом ближайших дней станет усиление адвекции тепла, пишет телеграм-канал Метеовайб.

Уже 4 декабря тёплый воздух с юга начнёт активно распространяться по западной периферии антициклона. Температурный фон заметно повысится: ночью ожидается 0…+5 °C, днём — +2…+7 °C. Небольшие дожди сохранятся, а зона туманов станет шире.

В Минске ночью прогнозируют +1…+3 °C, днём +3…+5 °C. Синоптики предупреждают: город периодически будет накрывать туман, осадки — небольшие и кратковременные.

Кульминация потепления ожидается 5 декабря. Днём воздух прогреется до +3…+9 °C — такие значения оказываются выше климатической нормы сразу на 6−10 градусов. Для начала декабря это аномалия, которая больше напоминает раннюю весну, чем переход к зиме.