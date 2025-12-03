Белорусов ждет преждевременная весна: в страну идет аномальное потепление

Кульминация потепления ожидается 5 декабря. Днём воздух прогреется до +3…+9 °C — такие значения оказываются выше климатической нормы сразу на 6−10 градусов. Для начала декабря это аномалия, которая больше напоминает раннюю весну, чем переход к зиме.