С 31 декабря по 11 января в Башкирии будет действовать особый противопожарный режим

В Башкирии на новогодних праздниках введут особый противопожарный режим.

Источник: Комсомольская правда

На период новогодних праздников в Башкирии установят особый противопожарный режим. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, эта мера позволит снизить риски возникновения пожаров и их последствий.

По данным ведомства, опыт прошлых лет показывает, что своевременное установление особого режима способствует повышению безопасности. На период его действия усилят профилактические рейды и патрулирование.

В период действия режима будет введен ряд запретов:

— проведение огневых и других пожароопасных работ, не связанных с непрерывным технологическим процессом;

— разведение открытого огня вне специально оборудованных мест, в том числе для приготовления пищи на кострах и мангалах;

— использование пиротехнических изделий 1−3 классов опасности (салютов, фейерверков) вне специальных площадок, оборудованных для их безопасного запуска.

В МЧС подчеркнули, что за нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима штрафы для граждан, должностных и юридических лиц будут удвоены по сравнению со стандартными санкциями.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.