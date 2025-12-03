С 31 декабря по 11 января в Башкирии будет действовать особый противопожарный режим

На период новогодних праздников в Башкирии установят особый противопожарный режим. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, эта мера позволит снизить риски возникновения пожаров и их последствий.
По данным ведомства, опыт прошлых лет показывает, что своевременное установление особого режима способствует повышению безопасности. На период его действия усилят профилактические рейды и патрулирование.
В период действия режима будет введен ряд запретов:
— проведение огневых и других пожароопасных работ, не связанных с непрерывным технологическим процессом;
— разведение открытого огня вне специально оборудованных мест, в том числе для приготовления пищи на кострах и мангалах;
— использование пиротехнических изделий 1−3 классов опасности (салютов, фейерверков) вне специальных площадок, оборудованных для их безопасного запуска.
В МЧС подчеркнули, что за нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима штрафы для граждан, должностных и юридических лиц будут удвоены по сравнению со стандартными санкциями.
