В Крыму создана Ассоциация гостевых домов — для чего это нужно

«Ассоциация основана с целью объединения владельцев гостевых домов для решения общих задач и защиты интересов бизнеса, в частности, помощи для прохождения легализации. Кроме того, планируется проведение семинаров, вебинаров и мастер-классов о лучших практиках ведения бизнеса, эффективном управлении и инновационных подходах в сфере обслуживания», — говорится в сообщении.
Как рассказала в комментарии РИА Новости Крым председатель Ассоциации гостевых домов Александра Портнова, основной целью организации является поддержка владельцев и развитие этого бизнеса в Крыму.
«Мы стремимся создать комфортные условия для наших членов, предоставляя правовую, информационную и образовательную поддержку. Наша задача — объединить владельцев гостевых домов для обмена опытом, популяризации местного туризма и создания стандартов качества услуг», — прокомментировала Портнова.
По ее словам, на сегодняшний день в партнерских отношениях с ассоциацией находятся почти 100 гостевых домов, и с каждым днем это число увеличивается.
«В Крыму есть большой пласт владельцев, которые хотят работать в легальном правовом поле. Радует, что люди стремятся легализоваться, они не безразличны, не сидят по домам со своими проблемами, а хотят узнать, как их устранить, чтобы работать легально. Важно поддержать собственников», — сказала она.
Одной из главных проблем, которую удалось решить сообща собственникам гостевых домов и профильным ведомствам, стало устранение «ошибки разночтения ВРИ (вид разрешенного использования) земельных участков». На сегодняшний день процедура классификации гостевого дома ускорилась и занимает порядка получаса при отсутствии ошибок, добавила Портнова.
«Кроме того, частая ошибка, с которой сталкиваются собственники, это отсутствие СНИЛС в выписке ЕГРН на земельный участок или здание. Мы решаем эту проблему путем подачи заявления на Госуслугах или обращения в МФЦ. По срокам процедура занимает около недели», — добавила она.
На сегодняшний день ассоциация продолжает прием обращений от собственников, желающих работать в правовом поле. Специалисты детально изучают документацию, предлагают различные приемлемые варианты. А также направляют обращения в профильные ведомства для содействия.
«После прохождения процедуры классификации ассоциация продолжает взаимодействовать с собственниками, ведь впереди у нас организация работы по регламентам, разработка и соответствие стандартам, соблюдение санитарных норм, продвижение на туристическом рынке», — отметила Портнова.
Также она обратила внимание, что благодаря легализации и получению уникального ID-номера, у владельцев гостевых домов появилась возможность заявить о себе, подключиться к онлайн-площадкам бронирования, наладить работу с туроператорами, что раньше было невозможно. Кроме того, есть вариант выбрать систему налогообложения — можно быть плательщиком НДФЛ, стать самозанятым или зарегистрировать ИП.
«Многие владельцы и раньше работали как самозанятые или индивидуальные предприниматели, имея вид деятельности “сдача в найм меблированных комнат”, но в предоставлении гостиничных услуг имели ограничения», — уточнила эксперт.
Для туриста также есть неоспоримые плюсы от легализации гостевых домов — теперь все эти объекты находятся в едином реестре.
«Можно посмотреть адрес, фото и прямые контакты собственника. Нет сайтов-клонов! В реестре можно оставить отзыв о гостевом доме — негативные замечания увидят контролирующие органы, а положительные всегда приятны, ведь многие гостевые дома сейчас не уступают “звездным гостиницам”, — добавила глава ассоциации.
В республике продолжается активная работа по включению гостевых домов в реестр Росаккредитации.
«На начало декабря 523 крымских гостевых дома уже вошли в реестр, из 1971 по всей Российской Федерации, то есть 25% гостевых домов, которые включились в реестр на сегодняшний день, представляют именно Республику Крым» — отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий, слова которого приводит профильная пресс-служба.
Ранее председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма», отельер Наталия Стамбульникова и предприниматель, налоговый консультант, специалист по недвижимости Вячеслав Тертус рассказали в комментарии РИА Новости Крым, что новый закон о гостевых домах в Крыму — это отличная возможность выйти из тени, и уважающий себя бизнес согласится играть по новым правилам.
Министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий назвал эксперимент с гостевыми домами удобным инструментом для «выхода из тени», отметив, что участие в нем не только увеличит количество легального номерного фонда и нарастит налоговые поступления в бюджет, обезопасив и предпринимателей, и туристов, но и откроет для владельцев гостевых домов и их постояльцев новые возможности.