107 лет насчитывается самой пожилой нижегородке

Согласно информации, всего в регионе проживают 292 долгожителя, из них 100-летними юбилярами являются 143 человека, 75 нижегородцам исполняется 101 год, 43 нижегородцам исполняется — 102 года, 18 нижегородцам — 103 года, семи жителям — 104 года, шести жителям — 105 лет, одному нижегородцу — 106 лет и одной жительнице — 107 лет.