Магнитная буря ожидается на Земле 3 декабря

«Первая магнитная буря декабря 2025 года ожидается сегодня, 3 декабря. Ее причина — сочетание сразу нескольких факторов, воздействующих на Землю: очередной корональной дыры, наблюдающейся сейчас в центральной части солнечного диска, и выброса плазмы после произошедшей 1 декабря вспышки X-уровня. Край этого выброса, по расчетам, все же может задеть Землю на стыке 3 и 4 декабря, то есть в ночь с сегодняшнего на завтрашний день», — говорится в сообщении.