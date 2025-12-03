Ричмонд
Прокуратура добилась через суд ремонта аварийного водосброса в Омской области

Прокуратура выявила разваливающееся гидросооружение на озере Калач.

Источник: Комсомольская правда

Калачинская межрайонная прокуратура Омской области в судебном порядке обязала местные власти провести капитальный ремонт аварийного гидротехнического сооружения на озере Калач. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Проверка показала, что водосброс, обеспечивающий транспортное сообщение между населенными пунктами и регулируемый переток воды из озера Калач в реку Омь, находится в критическом состоянии. Его разрушение угрожает как окружающей среде, так и местному сообщению.

Прокуратура подала иск о понуждении муниципалитета к срочному ремонту. Суд полностью удовлетворил требование надзорного органа. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

