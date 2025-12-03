Ричмонд
Омский борец выиграл «серебро» всероссийских соревнований

Турнир памяти Дмитрия Тимофеева во Владимире собрал197 атлетов из 39 регионов.

Источник: Комсомольская правда

Во Владимире завершились всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет памяти серебряного призера первенства Европы Дмитрия Тимофеева. Один из омичей добился там медали, сообщила в среду, 3 декабря, пресс-служба областного минспорта.

В турнире принимали участие 197 спортсменов из 39 регионов России.

Омский борец, внук титулованного тренера Юрия Крикухи, Александр, выиграл «серебро» в весе до 87 кг. Победил в этой категории стал Имам Алиев из Чечни, «бронза» у двух борцов, Заура Шангереева из Дагестана и Дзамболат Габеев, выступающего за Московскую область.

Ранее мы писали, что омские спортсмены выиграли «золото» в командном зачете домашних всероссийских соревнований по шорт-треку.