Омский борец выиграл «серебро» всероссийских соревнований

Во Владимире завершились всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет памяти серебряного призера первенства Европы Дмитрия Тимофеева. Один из омичей добился там медали, сообщила в среду, 3 декабря, пресс-служба областного минспорта.
В турнире принимали участие 197 спортсменов из 39 регионов России.
Омский борец, внук титулованного тренера Юрия Крикухи, Александр, выиграл «серебро» в весе до 87 кг. Победил в этой категории стал Имам Алиев из Чечни, «бронза» у двух борцов, Заура Шангереева из Дагестана и Дзамболат Габеев, выступающего за Московскую область.
