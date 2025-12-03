Омский борец выиграл «серебро» всероссийских соревнований

Омский борец, внук титулованного тренера Юрия Крикухи, Александр, выиграл «серебро» в весе до 87 кг. Победил в этой категории стал Имам Алиев из Чечни, «бронза» у двух борцов, Заура Шангереева из Дагестана и Дзамболат Габеев, выступающего за Московскую область.