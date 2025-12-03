Почему уличные музыканты Краснодара оказались вне закона

В администрации Краснодара пояснили, что управлением культуры подготовлен проект постановления, в котором утверждается порядок выступления уличных артистов. В нем, в частности, есть список мест во всех внутригородских округах Краснодара, где можно выступать под открытым небом. Предусмотрен и порядок подачи заявления артистом, которое будет рассматриваться специалистами управления культуры в течение пяти рабочих дней. Решение может быть как положительным, так и отрицательным. Во внимание при этом будет приниматься в том числе и репертуар исполнителя. Пока проект документа находится на рассмотрении.