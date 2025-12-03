Почему уличные музыканты Краснодара оказались вне закона

Сейчас о запрете на выступления краснодарские музыканты узнают во время рейдов от сотрудников полиции. Говорят, пока их не штрафуют, только просят уйти. Как чувствуют сегодня себя городские исполнители, можно ли заработать на улице на квартиру в Краснодаре и каково отношение самих музыкантов к правилам, которые рассматривает муниципалитет, выяснял корреспондент «РГ».
…Сквозь гул автомобилей пробиваются зажигательные барабанные ритмы. Несмотря на пасмурный день и небольшое количество прохожих, многочасовое шоу в разгаре. Эту площадку на пересечении центральных улиц — Северной и Красной — соло-барабанщик Александр облюбовал давно. В таких местах он играет пять дней в неделю и стал уже символом уличных музыкантов Краснодара.
— У меня пятидневная рабочая неделя. В понедельник и четверг выходной. Я живу по такому графику семь лет. Сегодня людей мало, пасмурно, очень вяло для субботы. Пока играю больше для удовольствия, — признается Александр.
Он самозанятый, со своим барабанным шоу выступает не только на улице, но и на различных мероприятиях — куда пригласят. Контакты для потенциальных клиентов указаны прямо на барабанах. Выступление здесь, под пасмурным небом, — это, ко всему прочему, и самореклама.
Заработок уличного музыканта напрямую зависит от его таланта и, конечно же, от того, насколько он любит свое дело и готов к самоотдаче. В хорошие дни возле барабанной установки Александра могут собраться от 50 до 100 человек и танцевать под зажигательные ритмы. Соответственно, и донатить. Хорошие музыканты обычно могут заработать до пяти тысяч рублей за вечер.
— Это нестабильный заработок, многое зависит от погоды, от твоего состояния и состояния прохожих. Триггеров много, — утверждает он.
И вспоминает, что самый большой донат поступил ему пару лет назад. Один из слушателей заплатил Александру 36 тысяч рублей.
— У меня есть цель, ради которой я выхожу на улицу. Моя мечта — купить квартиру. Об этом я написал на своем транспаранте, чтобы людям было понятно, почему я здесь. Встречаются отзывчивые прохожие, которые помогают мне в этом, — говорит барабанщик.
Хороших музыкантов, которые играют на улицах Краснодара, по его мнению, можно пересчитать по пальцам одной руки. Чаще ребята выступают для себя, собирают на пиво. В любом случае в сообществе относятся с уважением ко всем участникам, даже к тем, кто не умеет выступать.
— Раньше встречались люди, которые выходили поиграть за просто так, без денег. Они исчезли с того момента, как улицу Красную перестали перекрывать для автотранспорта. В те времена краснодарские кавер-бэнды ставили профессиональный звук и свет и рекламировали себя. Таких групп было много на улицах, — вспоминает музыкант.
Несколько лет назад центральная улица Краснодара по выходным и праздникам была пешеходной по всей своей ширине. После начала СВО перекрывать ее для автотранспорта в целях безопасности по решению местных властей прекратили. С того момента у уличных музыкантов начались сложности, а поток прогуливающихся жителей и гостей города стал меньше.
— Сейчас труднее найти места, более-менее подходящие для выступлений. Их мало, так что сегодня надеемся на удачу, — признался Александр.
Мэрия города отчасти компенсировала это, открыв для прогулок улицу Чапаева, в нескольких кварталах от этого места, но там Александр не выступает. Барабаны слишком громкие.
— Я туда ни ногой, там жилой сектор. Может быть, для акустических выступлений это место подходит, но с использованием звукоусилительной аппаратуры уже будут проблемы. Здесь, на пересечении улиц Красной и Северной, шум от машин перекрывает нашу игру, поэтому никто из жителей не жалуется, — добавил он.
Еще большие сложности возникли у уличных исполнителей после внесения поправок в региональный закон «Об административных правонарушениях». Депутаты Законодательного собрания края приняли их ровно год назад, в ноябре 2024 года. С момента вступления закона в силу, а это произошло в марте текущего года, за выступление на улице музыкантам грозит штраф три тысячи рублей. За повторное нарушение — пять тысяч. Правда, муниципалитеты получили право самостоятельно определять места, где играть можно на законных основаниях.
— Есть места на набережных и у нас, и в Крыму, которые стали традиционными для выступлений уличных артистов. Люди себе уже не представляют поход по набережной без них. Эти места должны определить органы местного самоуправления. Спорные моменты нужно решать в пользу людей, — сообщил тогда спикер регионального парламента Юрий Бурлачко.
В Краснодаре до сих пор такие места не определены. Соответственно, с марта уличные музыканты находятся на нелегальном положении.
— Ситуация сложная, но не критическая. До штрафов не доходило, но рейды бывают частенько. Полиция объясняет, что играть на улицах нельзя, и просит уйти. Ко мне уже вторую неделю подходит помощник краевого депутата, он говорит, что там будут собирать музыкантов и регламентировать их деятельность. Выделят для нас места. Взяли номера наших телефонов, хотят устроить прямой диалог, — признался Александр.
В ГУ МВД по Краснодарскому краю на запрос редакции «РГ» о том, были ли случаи привлечения музыкантов к административной ответственности за выступление на улицах, не ответили.
В администрации Краснодара пояснили, что управлением культуры подготовлен проект постановления, в котором утверждается порядок выступления уличных артистов. В нем, в частности, есть список мест во всех внутригородских округах Краснодара, где можно выступать под открытым небом. Предусмотрен и порядок подачи заявления артистом, которое будет рассматриваться специалистами управления культуры в течение пяти рабочих дней. Решение может быть как положительным, так и отрицательным. Во внимание при этом будет приниматься в том числе и репертуар исполнителя. Пока проект документа находится на рассмотрении.
О готовящемся в недрах мэрии документе соло-барабанщик Александр узнал от нашей редакции.
— Я буду ждать момента, когда можно будет получить официальное разрешение в муниципалитете. Даже несмотря на то, что его придется долго ожидать. Я же работаю на длинную дистанцию, — прокомментировал он.
Как рассказал корреспонденту «РГ» фронтмен краснодарской группы «Блюз собеседник» Дмитрий Михеенко, уличных музыкантов стали выгонять из краснодарских трамваев и троллейбусов, хотя на улицах и в подземных переходах они встречаются довольно часто.
— В одной из соцсетей существует специальная группа, где исполнители бронируют места за день. Это делается для того, чтобы музыканты не мешали друг другу и цивилизованно работали, — отметил Михеенко.
Он вспомнил случай, когда мэрия Краснодара предложила его группе выступить на улице Чапаева, куда сегодня переместилась «пешеходная» жизнь с Красной.
— Нас приглашали там поиграть, но просили заранее показать тексты песен, которые мы будем исполнять. Наше сотрудничество на этом закончилось, — заявил он.
Фронтмен «Блюз собеседника» считает, что искусственно созданные властью площадки не приживутся, музыканты сами выбирают проходимые места.
— Уличные музыканты оживляют городскую среду. Это нормальная практика в цивилизованных городах и странах. Сегодня это явление не ассоциируется с попрошайничеством. По своему личному опыту могу сказать, что не всегда играл на улице только потому, что нужны были деньги. Иногда я это делал для удовольствия и видел лица людей, которые шли вечером по подземному переходу: моя музыка создавала им настроение, — заключил Дмитрий Михеенко.
А как в столицах?
В нескольких регионах страны уже действуют ограничения для уличных музыкантов. Например, в Санкт-Петербурге они должны получать разрешение на выступления. Определены специальные места, где музыка не мешает покою жителей соседних домов. Точки делятся на тихие, умеренные и громкие — в зависимости от разрешенного числа децибелов.
В Москве с 2016 года работает проект «Уличный музыкант». Стать его участником может каждый. Нет ни конкурсного отбора, ни оплаты места. Достаточно зарегистрироваться на mos.ru и выбрать из 49 адресов подходящую точку.
А в Калининградской области законопроект, который упорядочит выступления артистов в общественных местах, приняли уже в двух чтениях. Если документ пройдет и третье, вступить в силу он может первого января 2026 года.