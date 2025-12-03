Биолог Ладан: мы не можем отказаться от пестицидов из-за двух причин

«Глифосфат — гербицид, используемый при выращивании хлопка. Он особенно опасен для женщин. Он, как и другие пестициды, может попасть в средства для женской гигиены через хлопок, из которого они производятся. Контакт любого вещества со слизистой ускоряет поступление его в кровь, так как при данном контакте всасывание происходит напрямую, минуя так называемые “фильтры” организма, например печень. Но может ли регулярное использование таких тампонов привести к накоплению токсинов в организме — вопрос спорный. Исследований, подтверждающих взаимосвязь нахождения конкретных токсинов в организме по причине использования гигиенических средств на данный момент нет, и вряд ли они появятся, так как установить подобную взаимосвязь сложно. Однако, специалисты рекомендуют менять производителей гигиенических средств, так как в различных марках было обнаружено одно-два токсичных вещества, но не были обнаружены всевозможные токсичные вещества одновременно», — заметила доктор.