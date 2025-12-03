Платановая аллея Геленджика преобразилась в новогоднюю ярмарку

2 декабря на Платановой аллее (ул. Островского) в Геленджике стартовала новогодняя ярмарка с 32 торговыми точками. Здесь продают елочные украшения, подарки, сувениры ручной работы, товары для дома и искусственные ели для экологичного праздника. Ярмарка будет работать ежедневно до 31 декабря с 08:00 до 19:00.