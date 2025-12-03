Один вопрос разоблачил мошенников. Работница банка спасла накопления сибиряка

Когда 69-летний сибиряк пришел в банк снять 300 тысяч рублей, он думал, что спасает свои деньги от преступников. На самом деле он выполнял указания мошенников. И только один вопрос сотрудницы спас его от разорения.
Как сообщили КП-Иркутск в МВД Забайкалья, все началось с обычного звонка. Мужчине сообщили о замене домофона и попросили продиктовать код из смс. Потом ему позвонил «сотрудник безопасности» и заявил: «Ваш счет в опасности! Чтобы спасти деньги, их необходимо снять и перевести». Испуганный пенсионер пошел в банк.
Виктория Сидорова, оформляя выдачу такой крупной суммы, поинтересовалась у мужчины: «А вам не звонили вчера незнакомцы?». Клиент сначала отнекивался, но Виктория попросила показать телефон. В истории звонков — десятки входящих с чужих номеров. Картина стала ясной.
— Виктория не стала выдавать деньги. Вместо этого она вызвала полицию. Прибывшие правоохранители быстро объяснили пенсионеру, что он чуть не отдал все свои сбережения аферистам, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
3 декабря начальник читинской полиции Алексей Голатенко лично поблагодарил Викторию Сидорову.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии оператор сотовой связи спасла пенсионерку от мошенников.