Стрельную гору закрыли на зиму в Самарской области

С 1 декабря в Самарской области приостанавливается работа экскурсионного маршрута «Стрельная гора». Популярная у туристов тропа закрывается на зимний период для обеспечения безопасности посетителей, сообщает Жигулевский государственный заповедник.
«Решение связано с сезонными погодными условиями, которые делают маршрут потенциально опасным для посещения», — пояснили в администрации заповедника.
Традиционный зимний перерыв продлится до наступления устойчивой весенней погоды. Заповедник напоминает, что другие экологические тропы тоже могут иметь сезонные ограничения, и рекомендует уточнять информацию на официальном сайте перед посещением.