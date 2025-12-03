Ричмонд
Стрельную гору закрыли на зиму в Самарской области

С 1 декабря Жигулевский заповедник приостановил работу популярной экскурсионной тропы.

Источник: Жигулевский государственный заповедник

С 1 декабря в Самарской области приостанавливается работа экскурсионного маршрута «Стрельная гора». Популярная у туристов тропа закрывается на зимний период для обеспечения безопасности посетителей, сообщает Жигулевский государственный заповедник.

«Решение связано с сезонными погодными условиями, которые делают маршрут потенциально опасным для посещения», — пояснили в администрации заповедника.

Традиционный зимний перерыв продлится до наступления устойчивой весенней погоды. Заповедник напоминает, что другие экологические тропы тоже могут иметь сезонные ограничения, и рекомендует уточнять информацию на официальном сайте перед посещением.