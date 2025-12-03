Ричмонд
Ярмарку местных продуктов откроют в Волгограде на два дня

Она будет действовать в Дзержинском районе.

Источник: Аргументы и факты

20 и 21 декабря в Дзержинском районе Волгограда на площадке по улице 8-й Воздушной армии пройдет Всероссийская ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области.

Посетители смогут купить мясо и мясные деликатесы, сыры и другую молочную продукцию, овощи, зелень, фрукты, мед, а также изделия народных промыслов.

В мэрии города напомнили, что волгоградцы могут приобретать свежую и качественную продукцию от местных производителей не только на таких ярмарках, но и на рынках, торговых комплексах рыночного типа и других площадках — всего в городе их более 50.

Ранее сообщалось о ярмарках в ЦПКиО.