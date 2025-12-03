В Омске планируют вводить оплату проезда по геолокации

В Омске идет подготовка к внедрению инновационной системы оплаты проезда в общественном транспорте по геолокации. Об этом сообщается в докладе, представленном на заседании комитета по транспортной инфраструктуре Омского горсовета 4 декабря 2025 года, который изучил «СуперОмск».