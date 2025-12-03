В Омске планируют вводить оплату проезда по геолокации

В Омске идет подготовка к внедрению инновационной системы оплаты проезда в общественном транспорте по геолокации. Об этом сообщается в докладе, представленном на заседании комитета по транспортной инфраструктуре Омского горсовета 4 декабря 2025 года, который изучил «СуперОмск».
Согласно документу, новая технология позволит пассажирам оплачивать поездки автоматически через мобильное приложение. Маршрут и стоимость будут определяться по геопозиции, а средства списываться мгновенно с привязанной банковской карты. После каждой поездки пользователю формируется электронный билет, доступный для просмотра в любое время.
Работу по внедрению так называемой «безбарьерной оплаты» («геопэй») ведет АО «Пассажирсервис» — оператор автоматизированной системы учета оплаты проезда в Омске. Партнерами выступают ООО «Датапакс», ПАО «Сбербанк» и ООО «Яндекс. Такси».
В администрации города уточнили, что реализация проекта зависит от включения сервисов в «белый» список операторов связи. Тестирование версии приложения «Омск Транспорт», разработанной совместно с «Датапакс», уже прошло в июле 2025 года, но запуск пришлось отложить из-за нестабильной работы мобильного интернета.
Техническое тестирование оплаты через «2ГИС» началось 10 ноября и завершится до конца года — внедрение станет возможным после включения сервисов «Дубльгис» в допустимый перечень.
Отдельно прорабатывается вариант с использованием «Яндекс. Транспорта». Для повышения точности определения местоположения в транспорт бесплатно установят беспроводные маяки. Так как «Яндекс» уже входит в «белый» список, запуск этой системы возможен сразу после завершения испытаний.
Ранее мы писали, что омский губернатор дал старт строительству логистического центра в Ташкенте.