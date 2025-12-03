Второй этап строительства магистрали «Центральная» начнут в Самаре в 2026 году

Напомним, первый этап строительства проспекта Карла Маркса от Ракитовского шоссе до автодороги «Обводная г. Самары» протяженностью 14 км шел с декабря 2022 года. 3 декабря 2025 года автомагистраль «Центральная» наконец-то открыли. Она состоит из 4−6 полос движения с двумя транспортными развязками на разных уровнях, тротуарами и велодорожками.