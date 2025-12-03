Ричмонд
Второй этап строительства магистрали «Центральная» начнут в Самаре в 2026 году

В Самаре уже подготовили проект продолжения строительства автомагистрали «Центральная».

Источник: правительство Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев заявил о начале второго этапа строительства автомагистрали «Центральная» в Самаре. Оно намечено на следующий год. Об этом глава региона сообщил в своем канале МАХ.

«Продолжим строительство “Центральной”. Готов проект второго этапа: участок длиной 4,2 км доведет магистраль до проспекта Кирова. Начнем работы уже в 2026 году», — написал Федорищев.

На второй этап требуется софинансирование из федерального бюджета в размере 12 миллиардов рублей. Общая же стоимость продолжения строительства оценивалась ранее в 16 миллиардов рублей. Власти рассматривают предложения о заключении концессий по второму этапу.

Напомним, первый этап строительства проспекта Карла Маркса от Ракитовского шоссе до автодороги «Обводная г. Самары» протяженностью 14 км шел с декабря 2022 года. 3 декабря 2025 года автомагистраль «Центральная» наконец-то открыли. Она состоит из 4−6 полос движения с двумя транспортными развязками на разных уровнях, тротуарами и велодорожками.

