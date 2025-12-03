Умер Тимур Шайхуллин, известный казанский ученый-востоковед

В среду, 3 декабря, на 61-м году жизни после продолжительной болезни скончался заведующий кафедрой филологии и страноведения Российского исламского института, доктор филологических наук Тимур Шайхуллин. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Тимур Шайхуллин был известным ученым-востоковедом, специалистом в области арабистики и лингвистики. Научные труды и многолетняя педагогическая деятельность мужчины оставили значительный след в академической среде. Как отметили в институте, его духовная мудрость и профессионализм запомнились всем студентам и коллегам.
Коллектив Российского исламского института выразил глубокие соболезнования семье и близким ученого. Там отметили, что Шайхуллин внес существенный вклад в развитие исламского образования и межкультурного диалога в Татарстане.