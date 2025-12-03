Умер Тимур Шайхуллин, известный казанский ученый-востоковед

Тимур Шайхуллин был известным ученым-востоковедом, специалистом в области арабистики и лингвистики. Научные труды и многолетняя педагогическая деятельность мужчины оставили значительный след в академической среде. Как отметили в институте, его духовная мудрость и профессионализм запомнились всем студентам и коллегам.