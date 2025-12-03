В больницу села Яр-Сале на Ямале поступило новое оборудование

Девять современных визуализаторов вен поступили в районную больницу села Яр-Сале на Ямале при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Ямальского района.
Новое оборудование позволяет врачам с высокой точностью определять расположение сосудов у пациентов с различными особенностями кровеносной системы. Уникальность устройств заключается в том, что специалисты могут проецировать четкое изображение вен в реальном времени на кожу пациента, что значительно упрощает процедуру забора крови и постановки капельниц.
«Внедрение современных визуализаторов позволит медицинскому персоналу оказывать более качественную и безопасную помощь пациентам всех возрастных групп — от детей до пожилых людей», — добавили в администрации.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.