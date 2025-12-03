В Новгородской области отремонтировали дорогу к деревне Скирино

Специалисты заменили асфальт на участке протяженностью 730 метров. Он примыкает к дороге Егольник — Песочки. Трасса Новгород — Псков — Скирино также проходит через несколько значимых исторических, культурных и религиозных объектов: мемориальную часовню в память о Шелонской битве в деревне Скирино, церковь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в деревне Велебицы, а также Скиринскую сельскую библиотеку и Дом молодежи.