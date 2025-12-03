В Новгородской области отремонтировали дорогу к деревне Скирино

Ремонт дороги Новгород — Псков — Скирино провели в Новгородской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Специалисты заменили асфальт на участке протяженностью 730 метров. Он примыкает к дороге Егольник — Песочки. Трасса Новгород — Псков — Скирино также проходит через несколько значимых исторических, культурных и религиозных объектов: мемориальную часовню в память о Шелонской битве в деревне Скирино, церковь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в деревне Велебицы, а также Скиринскую сельскую библиотеку и Дом молодежи.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.