Участники СВО из Башкирии могут получить второе образование

Участники СВО смогут бесплатно получить второе среднее профобразование. Спикер парламента Вячеслав Володин отметил, что вопрос трудоустройства и переобучения военнослужащих после возвращения домой — один из важных.
«Со своей стороны мы должны создавать все условия для этого. Всего с начала специальной военной операции принято 148 законов по поддержке участников СВО и их семей», — заявил Вячеслав Володин.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии ветеранов СВО и их семьи научат вести бизнес. Всего жителям республики, которые заключили контракт с министерством обороны, полагается 55 мер поддержки.
«Поддержка героев специальной военной операции и их семей — одна из главных наших задач. И здесь мы работаем не только над расширением перечня мер, но и над тем, чтобы эту помощь было удобно получить. Без лишней бюрократии, в комфортных условиях, в одном месте», — отметил Глава Башкирии Радий Хабиров.