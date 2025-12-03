Участники СВО из Башкирии могут получить второе образование

«Поддержка героев специальной военной операции и их семей — одна из главных наших задач. И здесь мы работаем не только над расширением перечня мер, но и над тем, чтобы эту помощь было удобно получить. Без лишней бюрократии, в комфортных условиях, в одном месте», — отметил Глава Башкирии Радий Хабиров.