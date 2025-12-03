«Это очень больной вопрос»: мэр Уфы вновь остался недовольным отловом собак

«Это ненормальная ситуация, когда дети ходят в школы вдоль объектов, например, по улице Авроры, а там используют старые методы охраны территории. У нас есть система безопасного города. Но держать собак совсем необязательно, чтобы охранять автомобили, — сказал градоначальник. — Поручаю всем главам провести ревизию по промышленным объектам. Приезжайте, объясняйте, какая ответственность за это предусмотрена. Это очень больной вопрос. Ситуация в парке “Первомайский” — пять собак ночью бегали. На набережной в Сипайлово то же самое. В этом вопросе ответственность на управлении коммунального хозяйства, то есть на администрации города, а главы районов как будто ни при чем. У меня такое складывается впечатление. Позвонили подрядчику, значит уже выполнили свою работу. Прошу проработать вопрос передачи полномочий по отлову районным администрациям с соответствующим финансированием. Я хочу, чтобы в районах чувствовали ответственность за происходящее».