«Это очень больной вопрос»: мэр Уфы вновь остался недовольным отловом собак

С начала 2025 года в Уфе было отловлено 3399 собак. Всего поступило 2486 обращений. Животные покусали 50 человек, в том числе 21 ребенка. За период с 26 ноября по 2 декабря от граждан поступило 65 обращений по бродячим собакам, было отловлено 74 собаки. Животные успели покусать двух человек, в том числе одного ребенка. Об этом 3 декабря на оперативном совещании в мэрии города сообщил заместитель начальника управления гражданской защиты Уфы Александр Григорьев.
Одного из пострадавших покусала собака на привязи при предприятии.
Мэр города Ратмир Мавлиев остался недоволен отловом бездомных животных.
«Это ненормальная ситуация, когда дети ходят в школы вдоль объектов, например, по улице Авроры, а там используют старые методы охраны территории. У нас есть система безопасного города. Но держать собак совсем необязательно, чтобы охранять автомобили, — сказал градоначальник. — Поручаю всем главам провести ревизию по промышленным объектам. Приезжайте, объясняйте, какая ответственность за это предусмотрена. Это очень больной вопрос. Ситуация в парке “Первомайский” — пять собак ночью бегали. На набережной в Сипайлово то же самое. В этом вопросе ответственность на управлении коммунального хозяйства, то есть на администрации города, а главы районов как будто ни при чем. У меня такое складывается впечатление. Позвонили подрядчику, значит уже выполнили свою работу. Прошу проработать вопрос передачи полномочий по отлову районным администрациям с соответствующим финансированием. Я хочу, чтобы в районах чувствовали ответственность за происходящее».
Ранее мэр возмутился графиком отлова, а также раскритиковал администрацию Калининского района за бродячих собак.