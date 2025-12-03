В Челябинской области запустили производство инновационного медоборудования

В результате пациенты приобретают новые двигательные навыки и становятся более социально адаптированными, уверенными в себе и способными выполнять ранее недоступные бытовые действия. Один тренажер позволяет проводить абилитацию до 500 пациентов в год. При плановом объеме производства в 200 комплектов ежегодно десятки тысяч детей с ДЦП смогут регулярно проходить необходимые реабилитационные процедуры.