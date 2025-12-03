В Челябинской области запустили производство инновационного медоборудования

Серийное производство первого российского роботизированного комплекса для абилитации детей, в том числе страдающих детским церебральным параличом (ДЦП), запустили в Челябинской области. Проводимая работа соответствует целям и задачам нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Основными мерами абилитации детей с ДЦП в России остаются физиотерапия, массаж, занятия с логопедом и эрготерапевтом, а также использование механотерапевтических тренажеров. Роботизированный комплекс «Юниор» предлагает принципиально новый подход.
Ребенок управляет тренажером с помощью интерфейса «мозг-компьютер», находясь в интерактивной виртуальной среде. Пациент полностью вовлекается в процесс, что не только превращает занятия в увлекательную игру и повышает мотивацию детей, но и ускоряет абилитацию в 2−3 раза по сравнению с традиционными методами.
В результате пациенты приобретают новые двигательные навыки и становятся более социально адаптированными, уверенными в себе и способными выполнять ранее недоступные бытовые действия. Один тренажер позволяет проводить абилитацию до 500 пациентов в год. При плановом объеме производства в 200 комплектов ежегодно десятки тысяч детей с ДЦП смогут регулярно проходить необходимые реабилитационные процедуры.
«Старт серийного производства комплекса “Юниор” — это шаг к тому, чтобы тысячи детей с двигательными нарушениями в России смогли получить шанс на полноценную жизнь. Создан инструмент, который помогает мозгу перестраивать нейронные связи, восстанавливая утраченные функции. Этот комплекс — хороший пример того, как передовые робототехнические технологии могут служить медицине и решать важнейшие социальные задачи», — рассказала Мария Рубан, исполнительный директор научно-производственного объединения «Андроидная техника», которое запустило производство «Юниоров».
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.