Никто на самом деле не травит певицу

Но это ведь можно исправить. Отменить отмену Лариса Долина может всего лишь одним заявлением. Не то чтобы это не будет ей ничего стоить. Напротив, заявление обойдется артистке в пресловутые 112 миллионов ​​— ту самую сумму, которую заплатила Полина Лурье за квартиру в Хамовниках, которую так и не получила. Но ведь репутация стоит дороже. Символично, что только разрыв контакта на Сахалине обошелся Долиной в 11 миллионов. Десять таких расторгнутых контрактов ​​— и певица все равно что заново потеряет свою квартиру. И второй раз никто ей ничего не вернет. И это речь только о деньгах. А есть ведь еще честное имя.