В поселке Аджером Республики Коми отремонтировали школу

Школа в поселке Аджером в Республике Коми открылась после ремонта, проведенного при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования и науки региона.
Специалисты обновили все кабинеты, коридоры, спортивный и актовый залы, столовую, библиотеку и рекреации. Также в учреждении смонтировали новую сантехнику, заменили систему водопровода и канализации. В классах установили новую мебель и оборудование, а для безопасности детей — систему видеонаблюдения.
Ранее в Аджероме уже открылась после капремонта коррекционная школа-интернат № 10. Всего в Корткеросском районе за последние годы обновили пять учреждений — в селах Небдино и Подъельск, поселках Приозерном и Подтыбок.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.