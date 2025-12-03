Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Поморье с начала года восстановили 77,5 тысячи гектаров леса

За 6 лет общая площадь таких работ в регионе составила 500 тысяч гектаров.

Лесовосстановление на площади 77,5 тыс. га при плане около 74 тыс. га провели в Архангельской области с начала года при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщила министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона Анна Шевелева.

Так, искусственное лесовосстановление проведено на площади 3,7 тыс. га, естественное — на 61,4 тыс. га, комбинированное — на 12,4 тыс. га. По словам министра, целевые показатели федерального проекта «Сохранение лесов» выполнены.

За последние 6 лет общая площадь лесовосстановления в области составила 500 тыс. га. Такой результат достигнут в том числе благодаря помощи неравнодушных жителей региона, которые принимают активное участие в экологических акциях «Сад Памяти» и «Сохраним лес».

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.