В следующем году отремонтируют Пушкиногорскую библиотеку Псковской области

Ремонт Пушкиногорской центральной районной библиотеки Псковской области проведут в следующем году при поддержке нацпроекта «Семья», сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова.
На первом и втором этажах здания, на которых располагается библиотека, полностью заменят систему отопления, освещения и водоснабжения, обновят залы. Кроме того, в учреждении установят новое оборудование.
«В прошлом году за счет региональных и муниципальных средств мы подготовили проектно-сметную документацию, прошли государственную экспертизу и заявились в соответствующую программу», — добавила Оксана Филиппова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.