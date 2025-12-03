Умер известный в Иркутске ученый Вадим Анненков. Об этом КП-Иркутск сообщили в филиале Сибирского отделения РАН.
Он получил образование в Иркутском государственном университете, где позже и преподавал. Его профессиональный путь охватил несколько ведущих научных центров города, а с 2004 года он трудился в Лимнологическом институте СО РАН, где занимал пост заместителя директора по научной работе. Сферой его основных исследований стали новые органические соединения для биологии и медицины.
На счету ученого — более 280 научных работ и 18 патентов. Под его руководством выросли кандидаты и доктора наук. Он также активно развивал международные связи с исследователями из Европы, Азии и Америки.
— Еще в детстве Вадим Владимирович решил, что жить стоит обязательно для других, и следовал этому принципу всю жизнь. Он был настоящим энтузиастом и профессионалом науки, надежной опорой во всех жизненных ситуациях для своих коллег, учеников, друзей, родных и близких, — вспоминают о нем коллеги.
Церемония прощания с ним состоится 4 декабря с 15:00 до 16:00 в ритуальном зале на ул. Тимирязева, 38/1. В связи с кремацией организаторы просят приносить только живые цветы.
