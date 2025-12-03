Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер известный в Иркутске ученый Вадим Анненков

Ушел из жизни известный иркутский ученый Вадим Анненков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Умер известный в Иркутске ученый Вадим Анненков. Об этом КП-Иркутск сообщили в филиале Сибирского отделения РАН.

Умер известный в Иркутске ученый Вадим Анненков.

Он получил образование в Иркутском государственном университете, где позже и преподавал. Его профессиональный путь охватил несколько ведущих научных центров города, а с 2004 года он трудился в Лимнологическом институте СО РАН, где занимал пост заместителя директора по научной работе. Сферой его основных исследований стали новые органические соединения для биологии и медицины.

На счету ученого — более 280 научных работ и 18 патентов. Под его руководством выросли кандидаты и доктора наук. Он также активно развивал международные связи с исследователями из Европы, Азии и Америки.

— Еще в детстве Вадим Владимирович решил, что жить стоит обязательно для других, и следовал этому принципу всю жизнь. Он был настоящим энтузиастом и профессионалом науки, надежной опорой во всех жизненных ситуациях для своих коллег, учеников, друзей, родных и близких, — вспоминают о нем коллеги.

Умер известный в Иркутске ученый Вадим Анненков на 64 году жизни. Церемония прощания с ним состоится 4 декабря с 15:00 до 16:00 в ритуальном зале на ул. Тимирязева, 38/1. В связи с кремацией организаторы просят приносить только живые цветы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в школе № 26 Иркутска появилась мемориальная доска участнику СВО.