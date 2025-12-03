Умер известный в Иркутске ученый Вадим Анненков.

— Еще в детстве Вадим Владимирович решил, что жить стоит обязательно для других, и следовал этому принципу всю жизнь. Он был настоящим энтузиастом и профессионалом науки, надежной опорой во всех жизненных ситуациях для своих коллег, учеников, друзей, родных и близких, — вспоминают о нем коллеги.