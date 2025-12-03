В Екатеринбурге обновили травмпункт центральной клинической больницы

Ремонт травмпункта центральной городской клинической больницы № 23 Екатеринбурга провели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном центре медиакоммуникаций в сфере здравоохранения Свердловской области.
Во время работ специалисты обновили первый этаж здания, входные группы, фасад и крышу. Также там установили более 180 единиц силовой техники, инструментов и медицинской мебели. Полностью оборудованы кабинеты приема пациентов, процедурная, перевязочная и другие помещения, что позволяет оказывать помощь в более комфортных и функциональных условиях.
«Обновление травматологического пункта — значимое событие и для нашей медорганизации, и для жителей района. У нас специалисты ежедневно оказывают неотложную медицинскую помощь пациентам с амбулаторной травмой, круглосуточно ведет прием травматолог‑ортопед. За 10 месяцев 2025 года пациенты посетили травмпункт более 21 тысячи раз», — отметила заместитель главного врача больницы по поликлиническому разделу работы Екатерина Акулина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.