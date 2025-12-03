В Светлогорске до конца года откроют женскую консультацию

В обновленном помещении расположены три кабинета акушеров-гинекологов. Современное оборудование позволит проводить широкий спектр не только диагностических, но и лечебных процедур. Главный врач межрайонной больницы № 1 Григорий Лапшов отметил, что работа отделения будет направлена как на оказание услуг беременным женщинам, так и всем пациенткам, нуждающимся в гинекологической помощи.