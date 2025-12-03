В Светлогорске до конца года откроют женскую консультацию

Женская консультация откроется на территории межрайонной больницы № 1 в Светлогорске в декабре при поддержке нацпроекта «Семья», сообщила заместитель председателя правительства Калининградской области — министр социальной политики региона Анжелика Майстер.
«Уже проведен ремонт и закуплено оборудование в рамках национального проекта “Семья”. Женщины здесь также смогут получить консультацию психолога, планируется организация школы материнства — образовательных и практических занятий для будущих мам и женщин с детьми», — отметила Анжелика Майстер.
В обновленном помещении расположены три кабинета акушеров-гинекологов. Современное оборудование позволит проводить широкий спектр не только диагностических, но и лечебных процедур. Главный врач межрайонной больницы № 1 Григорий Лапшов отметил, что работа отделения будет направлена как на оказание услуг беременным женщинам, так и всем пациенткам, нуждающимся в гинекологической помощи.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.