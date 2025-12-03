Память Неизвестного Солдата почтили в Кишиневе

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Церемония возложения цветов к Вечному огню, приуроченная к отмечаемому 3 декабря Дню Неизвестного Солдата, прошла на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе.
Присутствовавший на церемонии посол России в Молдове Олег Озеров напомнил, что традиция отмечать эту дату уходит корнями в 1965 год, когда у Кремлёвской стены был зажжён Вечный огонь и открыта Могила Неизвестного Солдата — один из первых мемориалов в честь павших в годы Великой Отечественной войны.
«В 1965 году почти все участники войны были живыми свидетелями тех событий. Сегодня же большинство защитников страны ушли из жизни, и память о них приобретает особую значимость», — отметил Озеров.
По его словам, современное общество «гораздо трезвее оценивает масштаб той великой победы», а память о героях, чьи имена так и не были установлены, должна сохраняться навечно.
Как отметил глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович, на призыв организации откликнулись ветеранские, молодежные и другие общественно-политические объединения, а также простые горожане, для которых память о Великой Отечественной войне по-прежнему остаётся священной.