Две новости и обе плохие: Жителям Молдовы, все-таки, урезали компенсации за отопление, а со следующего года мы перестанем получать помощь от государства за электроэнергию

Правительство одобрило законопроект о сокращении компенсаций за холодный период года. Таким образом, лимит максимальной компенсации снизился с 1400 до 1000 леев.
Минимальная компенсация остается на уровне 500 леев, заявила глава Минтруда и соцзащиты Наталья Плугару.
Максимальный размер компенсаций за отопительный сезон снижен с 1 400 до 1 000 леев, минимальная сумма — 500 леев. Расчёт будет индивидуальным для каждой семьи. Процент компенсации: электроэнергия — 40%, отопление — 30%, газ — 25%, твёрдое топливо — 15%.
В 2026 году потребители больше не будут получать компенсации за электроэнергию. Об этом тоже сообщила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару.
— Эта компенсация в счёте применяется только в этом году. В следующем году мы не предусматриваем подобной компенсации, а сосредоточимся на денежных пособиях на отопление, чтобы адресно поддержать уязвимые группы — те семьи, которым действительно необходима эта помощь. Поэтому последняя компенсация в счёте будет отражена в фактуре, которая придёт в декабре, — заявила Плугару.
