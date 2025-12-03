В Ростовской области после штарфа и суда уберут свалку около пункта пропуска

Заказчик разрешил подрядчику складывать строительные отходы на прилегающей территории, но площадка принадлежала к «землям населенных пунктов», и ее нельзя было захламлять. На выделенном месте незаконно собрали более тысячи тонн мусора из ненужных щебня, грунта и асфальтовой крошки.