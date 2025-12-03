Ричмонд
В Ростовской области после штарфа и суда уберут свалку около пункта пропуска

Прокурорская проверка выявила незаконную свалку около пункта пропуска «Новошахтинск».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после проверки, штрафа и суда уберут незаконную свалку около автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск». Об этом рассказали в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Изначально о работах по ремонту и оснащению пункта пропуска договорились ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» и ООО «Экострой».

Заказчик разрешил подрядчику складывать строительные отходы на прилегающей территории, но площадка принадлежала к «землям населенных пунктов», и ее нельзя было захламлять. На выделенном месте незаконно собрали более тысячи тонн мусора из ненужных щебня, грунта и асфальтовой крошки.

За нарушение коммерческого директора предприятия-исполнителя привлекли к ответственности за несоблюдение санитарных требований (по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ), был назначен штраф.

ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» и ООО «Экострой» через суд обязали убрать стихийную свалку. В прокуратуре взяли на контроль исполнение требований.

