В Ростовской области после штарфа и суда уберут свалку около пункта пропуска

В Ростовской области после проверки, штрафа и суда уберут незаконную свалку около автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск». Об этом рассказали в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Изначально о работах по ремонту и оснащению пункта пропуска договорились ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» и ООО «Экострой».
Заказчик разрешил подрядчику складывать строительные отходы на прилегающей территории, но площадка принадлежала к «землям населенных пунктов», и ее нельзя было захламлять. На выделенном месте незаконно собрали более тысячи тонн мусора из ненужных щебня, грунта и асфальтовой крошки.
За нарушение коммерческого директора предприятия-исполнителя привлекли к ответственности за несоблюдение санитарных требований (по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ), был назначен штраф.
ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» и ООО «Экострой» через суд обязали убрать стихийную свалку. В прокуратуре взяли на контроль исполнение требований.
