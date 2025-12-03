В МГУ создали реалистичную скульптуру древнеегипетской «мумии жреца»

«Ученые создали гиперреалистичную скульптуру хранящейся в Музее антропологии МГУ “мумии жреца”. Многоэтапная реконструкция включала в себя 3D-печать модели черепа в натуральную величину, а также воспроизведение из современных материалов жевательных мышц, мягких тканей лба, губ и ушных раковин. Авторы также провели послойную прокраску модели для создания реалистичного тона кожи. Финальная реконструкция выполнена на основе специальных силиконов, что обеспечивает визуальный эффект живого лица», — сказали ТАСС в пресс-службе вуза.