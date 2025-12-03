Создан умный сенсор заряда для ванадиевых проточных аккумуляторов

Проточные батареи представляют собой один из новых способов хранения электрической энергии, в рамках которого энергия извлекается в результате химических реакций между двумя растворами химических веществ. Подобные батареи значительно более долговечны, чем их «твердые» литиевые аналоги, однако их достаточно сложно и дорого изготавливать, а также их мощность и другие ключевые параметры могут существенным образом меняться при повышении или снижении температуры окружающей среды.