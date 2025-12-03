Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Андрей Таршинаев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Военнослужащий награжден медалью «За Отвагу».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Андрей Таршинаев из Эхирит-Булагатского района. Как сообщает мэр района Геннадий Осодоев, 30-летний военнослужащий пал при выполнении боевого задания 24 октября 2024 под Дзержинском.

— Андрей Таршинаев родился в деревне Отонхой в многодетной семье. Окончил Олойскую среднюю школу, а в 2013 — Аграрный техникум. Он получил специальность слесаря по ремонту машин, — рассказывает Геннадий Осодоев.

Он отслужил в воздушно-десантных войсках в городе Тула. «За ленточку» отправился в 2022 году в рамках частичной мобилизации. Командир воинской части был награжден грамотой и медалью «За Отвагу».

Со слов родственников, Андрей Таршинаев был смелым и справедливым, дружелюбным, надежным. Дома его ждали жена и дочь.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в школе № 26 Иркутска появилась мемориальная доска участнику СВО.