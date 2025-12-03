Боец Андрей Таршинаев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Андрей Таршинаев из Эхирит-Булагатского района. Как сообщает мэр района Геннадий Осодоев, 30-летний военнослужащий пал при выполнении боевого задания 24 октября 2024 под Дзержинском.
— Андрей Таршинаев родился в деревне Отонхой в многодетной семье. Окончил Олойскую среднюю школу, а в 2013 — Аграрный техникум. Он получил специальность слесаря по ремонту машин, — рассказывает Геннадий Осодоев.
Он отслужил в воздушно-десантных войсках в городе Тула. «За ленточку» отправился в 2022 году в рамках частичной мобилизации. Командир воинской части был награжден грамотой и медалью «За Отвагу».
Со слов родственников, Андрей Таршинаев был смелым и справедливым, дружелюбным, надежным. Дома его ждали жена и дочь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в школе № 26 Иркутска появилась мемориальная доска участнику СВО.