Дмитриев показал Уиткоффу Грановитую палату Кремля

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев показал спецпосланнику американского президента Стиву Уиткоффу Грановитую палату Московского Кремля.
Соответствующую фотографию Дмитриев выложил в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). На фото кроме самого Дмитриева и Уиткоффа присутствует зять президента США, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.
Во вторник вечером президент РФ Владимир Путин принимал Уиткоффа и Кушнера в Кремле. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.