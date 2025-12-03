Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев показал Уиткоффу Грановитую палату Кремля

Дмитриев показал Уиткоффу Грановитую палату Московского Кремля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев показал спецпосланнику американского президента Стиву Уиткоффу Грановитую палату Московского Кремля.

Соответствующую фотографию Дмитриев выложил в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). На фото кроме самого Дмитриева и Уиткоффа присутствует зять президента США, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.

Во вторник вечером президент РФ Владимир Путин принимал Уиткоффа и Кушнера в Кремле. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше