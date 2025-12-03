ABC: фармакологи из США начали тестировать имплантат, снижающий вес у кошек

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Американская фармацевтическая компания Okava Pharmaceuticals начала проведение исследования MEOW-1 («МЯУ-1»), в рамках которого будет тестироваться имплантат для снижения веса у кошек. Об этом сообщил телеканал ABC News.
По его данным, компания разработала миниатюрный имплантат OKV-119, который будет непрерывно вырабатывать аналог глюкагоноподобного пептида-1. Аналогичный принцип применяется в лекарствах для похудения людей, таких как «Оземпик», разница только в действующем веществе. У таблеток для людей используется семаглутид, а для кошачей версии — эксенатид. Отмечается, что в исследовании примут участие 50 кошек, которым установят имплантат, и будут фиксировать их изменения в весе в течение шести месяцев. Сам препарат будет применяться только три месяца.
По данным компании, сейчас около 50% домашних кошек имеют избыточный вес или страдают клиническим ожирением. Предварительные исследования показали, что такое лечение более безопасно, чем традиционные диеты. Позже аналогичные исследования хотят провести и с собаками.