ABC: фармакологи из США начали тестировать имплантат, снижающий вес у кошек

По его данным, компания разработала миниатюрный имплантат OKV-119, который будет непрерывно вырабатывать аналог глюкагоноподобного пептида-1. Аналогичный принцип применяется в лекарствах для похудения людей, таких как «Оземпик», разница только в действующем веществе. У таблеток для людей используется семаглутид, а для кошачей версии — эксенатид. Отмечается, что в исследовании примут участие 50 кошек, которым установят имплантат, и будут фиксировать их изменения в весе в течение шести месяцев. Сам препарат будет применяться только три месяца.