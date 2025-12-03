Редкие гости: в акватории Крыма замечают экзотических рыб из далеких морей

В Черном море, где постоянно обитает около 160 видов рыб, ученые и рыбаки все чаще фиксируют появление неожиданных «гостей» из других морских акваторий. Среди них — ядовитая рыба фугу, акула-молот и северная путаса из семейства тресковых, чей естественный ареал находится за тысячи километров от крымских берегов.
Необычные миграции стали возможны из-за связи Черного моря со Средиземным через систему проливов. По мнению специалистов, именно этим путем в севастопольские воды проникла опасная рыба фугу, которая уже освоила Средиземноморье. В районе Крыма было документально зафиксировано несколько поимок этого вида, сообщает «Крымское информационное агентство».
Не менее удивительной находкой стала северная путаса, типичный обитатель Балтийского и Баренцева морей. Ее заход в Черное море, удаленное почти на 1500 километров от обычных мест обитания, представляет значительный научный интерес.
Ученые поясняют, что глубины Черного моря ниже 150−200 метров непригодны для жизни большинства организмов из-за сероводородной зоны. Поэтому все видовое разнообразие сосредоточено в относительно тонком поверхностном слое, куда и проникают мигрирующие виды.
Специалисты продолжают наблюдения за редкими гостями, изучая причины и закономерности их появления, которое может быть связано как с естественными миграциями, так и с изменением климатических условий.