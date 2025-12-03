Редкие гости: в акватории Крыма замечают экзотических рыб из далеких морей

В Черном море, где постоянно обитает около 160 видов рыб, ученые и рыбаки все чаще фиксируют появление неожиданных «гостей» из других морских акваторий. Среди них — ядовитая рыба фугу, акула-молот и северная путаса из семейства тресковых, чей естественный ареал находится за тысячи километров от крымских берегов.