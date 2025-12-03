Собянин: акции памяти проходят в Москве 3 декабря

По его словам, еще одна памятная акция состоится на Поклонной горе в Парке Победы. Там из зажженных лампад выложат знаменитую фразу: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», после чего возложат цветы к мемориалу «Вечный огонь» и почтят память павших минутой молчания. Также сегодня во всех административных округах столицы проходят акции памяти, посвященные 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой. Ветераны, волонтеры и жители города приводят в порядок памятники, мемориальные доски, памятные знаки и захоронения участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации и возлагают цветы.