Два туристических проекта Самары стали призерами премии Russian Event Awards 2025

В Нижегородской области подвели итоги XIV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2025. Ее призерами стали два проекта из Самары: серия стартов VolgaMan получила Гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта», а фестиваль «Искусство есть. Архитектура» — специальный диплом за развитие и продвижение территорий через гастрономию.
«Эта двойная победа еще раз подтверждает, что Самара сегодня развивается как один из основных туристических центров Поволжья. Уже приступили к работе над событийной программой предстоящего 440-летия. Планируем, что в нее войдут как традиционные легкоатлетические забеги, так и новые форматы, опробованные в этом году. В частности, гастрономический фестиваль “Самара со вкусом”, — сказал глава города Иван Носков.
Отметим, в этом году на соискание премии было подано 473 проекта из 63 регионов России, Беларуси и Южной Осетии. До участия в финальных мероприятиях допустили 370 проектов.