Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые полосы для автобусов хотят выделить на дорогах в Самаре

Власти Самары рассматривают вопрос о выделении полос для общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

Выделенные полосы для общественного транспорта могут появиться в Самаре. Сейчас на некоторых улицах такие полосы уже есть. Они работают на проспекте Кирова, дублерах Московского шоссе, на Зубчаниновском шоссе.

Сейчас власти думают о том, чтобы создать выделенные полосы для автобусов на Московском шоссе, улицах Ново-Садовая и Гагарина.

Выделенные полосы очень удобны для общественного транспорта и повышают качество его работы. Но на узких улицах организовать их непросто. Поэтому перед их созданием важно изучить ситуацию на конкретном участке и понять, как это повлияет на пропускную способность, рассказал руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев в интервью Волга Ньюс.