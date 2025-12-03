Новые полосы для автобусов хотят выделить на дорогах в Самаре

Выделенные полосы для общественного транспорта могут появиться в Самаре. Сейчас на некоторых улицах такие полосы уже есть. Они работают на проспекте Кирова, дублерах Московского шоссе, на Зубчаниновском шоссе.
Сейчас власти думают о том, чтобы создать выделенные полосы для автобусов на Московском шоссе, улицах Ново-Садовая и Гагарина.
Выделенные полосы очень удобны для общественного транспорта и повышают качество его работы. Но на узких улицах организовать их непросто. Поэтому перед их созданием важно изучить ситуацию на конкретном участке и понять, как это повлияет на пропускную способность, рассказал руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев в интервью Волга Ньюс.