Капитан омского «Авангарда» вошел в команду на Матч звезд КХЛ

Защитник, капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал по итогам голосования болельщиков участником звездной команды «RUS Stars» на Матч звезд КХЛ-2026. В этом сезоне матч будет разыгран в четыре игры по факту: полуфиналы и финал.
Помимо «RUS Stars» там сыграют 7−8 февраля следующие команды: «KHL Urals Stars» (звезды уральских клубов), «KHL World Stars» (легионеры) и.
«KHL U23 Stars» (молодежь до 23 лет).
В состав «RUS Stars» пока также вошли вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов, нападающие Александр Радулов из «Локомотив» и Данил Аймурзин, выступающий за «Северсталь».
За «KHL Urals Stars» выступит и экс-лидер «Авангарда» Владимир Ткачев, ныне играющий за «Металлург».
Остальных игроков четырех команд определят своими голосованием и решением журналисты и сама КХЛ.
Неделя звезд КХЛ в этом сезоне пройдет в феврале в Екатеринбурге.
