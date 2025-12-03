Капитан омского «Авангарда» вошел в команду на Матч звезд КХЛ

Защитник, капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал по итогам голосования болельщиков участником звездной команды «RUS Stars» на Матч звезд КХЛ-2026. В этом сезоне матч будет разыгран в четыре игры по факту: полуфиналы и финал.