Капитан омского «Авангарда» вошел в команду на Матч звезд КХЛ

За Дамира массово проголосовали омские болельщики.

Источник: Комсомольская правда

Защитник, капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал по итогам голосования болельщиков участником звездной команды «RUS Stars» на Матч звезд КХЛ-2026. В этом сезоне матч будет разыгран в четыре игры по факту: полуфиналы и финал.

Помимо «RUS Stars» там сыграют 7−8 февраля следующие команды: «KHL Urals Stars» (звезды уральских клубов), «KHL World Stars» (легионеры) и.

«KHL U23 Stars» (молодежь до 23 лет).

В состав «RUS Stars» пока также вошли вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов, нападающие Александр Радулов из «Локомотив» и Данил Аймурзин, выступающий за «Северсталь».

За «KHL Urals Stars» выступит и экс-лидер «Авангарда» Владимир Ткачев, ныне играющий за «Металлург».

Остальных игроков четырех команд определят своими голосованием и решением журналисты и сама КХЛ.

Неделя звезд КХЛ в этом сезоне пройдет в феврале в Екатеринбурге.

Ранее мы писали, что игроки «Авангарда» поздравили своих мам с Днем матери.