Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Кирпичного завода № 1 Астраханской области появится новый парк

Там уже уложили плитку и установили качели.

Работы по созданию новой парковой зоны на улице 40 лет ВЛКСМ в поселке Кирпичного завода № 1 Астраханской области находятся на завершающей стадии, сообщили в администрации Приволжского муниципального района. Территорию благоустраивают при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты уложили тротуарную плитку, установили урны, скамейки и качели. Перед обелиском разместили трибуну для зрителей: на этом месте будут проводить торжественные и патриотические мероприятия.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.