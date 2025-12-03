В поселке Кирпичного завода № 1 Астраханской области появится новый парк

Работы по созданию новой парковой зоны на улице 40 лет ВЛКСМ в поселке Кирпичного завода № 1 Астраханской области находятся на завершающей стадии, сообщили в администрации Приволжского муниципального района. Территорию благоустраивают при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты уложили тротуарную плитку, установили урны, скамейки и качели. Перед обелиском разместили трибуну для зрителей: на этом месте будут проводить торжественные и патриотические мероприятия.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.